Помимо Варди «Арсенал» намерен купить у «Лестера» Мареза

«Арсенал» продолжает вести активную работу на трансферном рынке. На этот раз в сферу интересов лондонского клуба попал полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез, который был признан лучшим игроком прошедшего сезона АПЛ.

Отмечается, что руководство «канониров» в ближайшее время намерено начать переговоры о трансфере 25-летнего алжирца. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» близок к приобретению нападающего «Лестера» Джейми Варди.