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    Лебеденко: «Ростов» доказал, что деньги в футболе решают не все»

    Нападающий «Терека» Игорь Лебеденко остался доволен прогрессом «Ростова» в прошедшем сезоне российской Премьер-лиги.

    – «Ростов» до последнего претендовал на золото. Приятно, что в нашем чемпионате случилась такая сказка?

    – Конечно! Парни доказали, что не всегда деньги решают. Как «Лестер» в Англии. Сначала даже не мечтали, а потом стало получаться, и поняли: почему бы нет? Ведь у многих из них такого шанса стать чемпионом больше не будет.

    Я сам в «Ростове» играл, знаю все их проблемы. 4-5 месяцев долга по зарплате – нормальная ситуация. Но в итоге все всегда выплачивается, пусть с опозданием. Мы тогда с Протасовым тоже шли на 4-м месте после 20-го тура. Притом что несколько раз не выходили на тренировки в знак протеста! На концовку, правда, сил не хватило – в последних десяти матчах набрали два очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2016 07:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1297

      compka 7 июня 2016, 17:50

      Лебеденко не исключает возможность перехода в Ростов

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      Рейтинг: +9

      Frutilups 6 июня 2016, 09:32

      А вот выходили бы на тренировку, может быть и больше бы набрали очей.

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