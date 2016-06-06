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    Мостовой: «Россия не готова к Евро-2016»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своими впечатлениями от подготовки команды к Евро-2016.

    «Готовы мы или нет, покажет состояние игроков и сама игра 11 числа. После двух проведенных игр, могу сказать, что мы не готовы к Евро. Другое дело, что у нас осталось 4-5 дней до старта. Понятно, что команда готовится не к этим играм, а к матчу с Англией.

    Время есть, но те две товарищеские игры, которые мы провели, не убедили в том, что команда может выступить хорошо», – заявил Мостовой.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.06.2016 00:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 6 июня 2016, 13:30

      РФС пора делать выводы уже сейчас. Отказываться от проведения внутреннего чемпионата по системе осень-весна, прекращать эту гнусную практику по поводу легионеров. Вернуть все как было, когда в России был футбол, а не Мутко.

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 июня 2016, 08:36

      Да они походу всегда не готовы !

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2016, 07:48

      Объективное мнение

      0
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 6 июня 2016, 03:29

      Они с рождение не готовы типа семимесячные

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 июня 2016, 00:55

      Согласен, надо было подготовку начинать гораздо раньше, и не ходить на Шоу, а играть товарки.......провалимся, все верно Александр.

      1
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      Рейтинг: +127

      талхк 6 июня 2016, 00:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пес,хоть бы одно доброе слово сказал в сторону сборной. за все время,которое он числится якобы "экспертом", льется одно говно во все команды,кроме спартака.

      -10
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko > талхк 6 июня 2016, 00:47

      а что хорошего то, катание мяча ради катания, поперек и назад, одна комбинация за матч, прям команда-гроза Евро..

      7
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > талхк 6 июня 2016, 09:04

      Значит не нашлось у него ни одного доброго слова к этой команде в данную минуту. Лично я тоже пока не увидел за счет чего мы будем хотя бы выходить из группы. Я уже не говорю про дальше.

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 6 июня 2016, 00:42

      ну вот , объективное мнение Мостового, в отличии от Семшова..

      2
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