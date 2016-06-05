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    Семшов: «Сейчас Россия сильнее Англии»

    Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился своими впечатлениями от последних матчей национальной команды.

    «Все говорят о нагрузках. Думаю, что состав, который был в этих играх, более-менее, оптимальный. Одна-две позиции, которые могут вызывать сомнения у тренера. Наверное, он уже определился с ними после последнего матча. Плюс травма Денисова повлияла на этот состав.

    Теперь вперед, в бой. Все основные матчи будут уже на групповой стадии. Надеюсь, наша команда будет готова. Я лично видел одного из наших соперников – Англию. Могу сказать, что по товарищеской игре наша сборная сильнее. Что будет в итоге во Франции, покажут уже матчи», – заявил Семшов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.06.2016 23:51
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +6

      BekIBra 7 июня 2016, 10:32

      ne kayfuy igor

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 6 июня 2016, 13:18

      Семшов наверное не в курсе, что ЧМ по хоккею уже закончился)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 июня 2016, 12:31

      А ВДРУГ И ЧУДО..,ПРАВДА ВДРУГ ТОЛЬКО ОБОСР...СЯ МОЖНО

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      spiker 6 июня 2016, 08:37

      Если судить по товарищеским играм, сборная вообще не готова к турниру. Полностью никакой центр поля, неубедительная защита. А главное недостаток сил, под конец матча пешком ходить начинают. А евро еще даже не начался.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 6 июня 2016, 08:21

      Нууу да проигрыш Чехии ничья с Сербией,мы сильнее Англии

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 6 июня 2016, 07:53

      Вся шелупонь типа Семшова пытается что то умное сказать .только вот похмелиться забыл и несёт всякую ересь

      2
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 6 июня 2016, 07:15

      Бухнул чтоли?
      или он просто имел ввиду сильнее в шахматы)))

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 6 июня 2016, 06:42

      увидим кто сильнее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 6 июня 2016, 06:35

      ну ну

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 июня 2016, 06:02

      Смелое заявление, правда ни чем не обоснованное!

      1
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