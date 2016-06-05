Жиру: «Варди переходит в «Арсенал»? Это здорово»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру заявил, что переход в стан «канониров» форварда «Лестера» Джейми Варди является положительным моментом для команды Арсена Венгера.

«Говорят, Джейми хочет продолжить карьеру в «Арсенале»? Это весьма положительные новости для нас.

Считаю, он станет хорошим мне дополнением. Что тут еще сказать?», – отметил Жиру.

Ранее СМИ информировали, что сегодня Варди пройдет в лондонском клубе медицинское обследование. В прошедшем сезоне 29-летний нападающий сыграл в составе «Лестера» 36 матчей в АПЛ и отметился 24 забитыми мячами.