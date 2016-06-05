Слуцкий: «Из игры со сборной Чехии почерпнули больше ответов по составу, нежели вопросов»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подчеркнул, что товарищеский поединок с Чехией (1:2) дал тренерскому штабу больше ответов относительно состава национальной команды. Напомним, сегодня россияне проведут второй матч накануне Евро-2016 со сборной Сербии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

«Матч с Чехией дал нам больше ответов по составу сборной, нежели задал вопросов. Но опять же надо смотреть, что будет дальше – то есть были ли это ответы и сошлись ли они с ответами в задачнике.

В каждой игре преследуются разные задачи. Эта игра была для того, чтобы посмотреть, как наши ребята переварили нагрузку. Могут ли они в этом состоянии все равно давать определенный уровень объема и интенсивности? Мы получили ответ – да», – отметил Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».