Бартра: «Буду любить «Барселону» и наслаждаться ее игрой просто как еще один куле»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра обратился с прощальным письмом к болельщикам «Барселоны», из которой он перешел в немецкий клуб.

«Я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что делал все, что от меня требовалось.

Я достиг своей детской мечты, за которую боролся и ради которой стольким пожертвовал – стать игроком «Барселоны», где я многого добился с лучшей командой в мире.

Благодарю всех одноклубников, у которых я многому научился как профессионал и как личность. И прежде всего хочу сказать отдельное спасибо всем болельщикам.

Несмотря на расстояние, я продолжу любить «Барселону» и наслаждаться ее игрой, просто как еще один куле», – написал Бартра.