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    Бракамонте: «Готов возглавить ЦСКА после Слуцкого»

    Бывший нападающий «Терека» Эктор Бракамонте заявил, что готов возглавить ЦСКА после Леонида Слуцкого.

    – Вы несколько лет назад напророчили, что Слуцкий возглавит сборную России. И добавили, что после него у руля команды встанете вы сами.

    – Немного не так. Я сказал, что, когда Леонид будет тренером сборной, я пойду работать в ЦСКА. Но он не оставил мне шансов, занял оба поста! (Смеется.)

    – После чемпионата Европы Слуцкому предстоит делать выбор – сборная или клуб. Дорога в ЦСКА может быть открыта.

    – Звоните сразу же, я готов.

    – Согласны на гонорар в 10 процентов от вашей первой зарплаты?

    – Хоть 20 (смеется). Мне хочется тренировать в России, это моя мечта. Но пока я работаю в лучшем месте на свете – в «Бока Хуниорс». Пару лет еще наберусь опыта, а потом посмотрим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2016 17:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      ghostfacekillah 4 июня 2016, 22:18

      в фк москва

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 18:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бибизьян разговорился...

      -6
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