Дзюба: «Со Слуцким быстро поладили»

Форвард сборной России Артем Дзюба дал свою оценку работе главного тренера команды Леонида Слуцкого. Кроме того, игрок «Зенита» прокомментировал конкуренцию в сборной с Федором Смоловым.

«Меня Викторович покорил своим отношением, индивидуальным подходом. Главный тренер подобрал к каждому игроку свой ключик. Со всеми общается, очень веселый, с прекрасным чувством юмора. И в то же время требовательный, постоянно подсказывает на поле. С ним интересно общаться и узнавать что-то новенькое. Каков ключик ко мне? Не буду говорить, чтобы не было легко каждому. Мы с ним быстро поладили, хотя до этого вообще не были знакомы.



Не опасаюсь ли, что Смолов вытеснит меня из стартового состава? Не могу ни в чем быть уверен – я же не главный тренер! В любом случае в своих силах не сомневаюсь. А Федя – молодец, в конце выдал классный отрезок и впервые за много лет стал россиянином – лучшим бомбардиром чемпионата. Это дорогого стоит. Но если смотреть в целом, я тоже доволен своей результативностью. 29 мячей за сезон во всех турнирах забить – это тоже много, и в это вложен определенный труд. В себе уверен, а там уж тренер будет выбирать, вместе мы будем играть или кто-то один из нас. Готов к конкуренции с любым футболистом.



С Федей я хорошо общаюсь. Иногда даже переписываемся эсэмэсками, друг друга с чем-то поздравляем. Например, писал ему вскоре после покера в ворота «Урала». У нас вообще в сборной очень дружный коллектив, и это не пустые слова. Мы все друг с другом общаемся – понятно, кто-то больше, кто-то меньше, но все завязаны между собой.



При этом не могу сказать, что внимательно следил за тем же «Краснодаром». Смотрел прежде всего на «Зенит», и главным ощущением от сезона стало то, что мы не выполнили задачу. Не выиграли чемпионат и даже не попали в Лигу чемпионов», — рассказал Дзюба.