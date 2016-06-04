Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба: «Со Слуцким быстро поладили»

4 июня 2016, 06:12
4

Форвард сборной России Артем Дзюба дал свою оценку работе главного тренера команды Леонида Слуцкого. Кроме того, игрок «Зенита» прокомментировал конкуренцию в сборной с Федором Смоловым.

«Меня Викторович покорил своим отношением, индивидуальным подходом. Главный тренер подобрал к каждому игроку свой ключик. Со всеми общается, очень веселый, с прекрасным чувством юмора. И в то же время требовательный, постоянно подсказывает на поле. С ним интересно общаться и узнавать что-то новенькое. Каков ключик ко мне? Не буду говорить, чтобы не было легко каждому. Мы с ним быстро поладили, хотя до этого вообще не были знакомы.

Не опасаюсь ли, что Смолов вытеснит меня из стартового состава? Не могу ни в чем быть уверен – я же не главный тренер! В любом случае в своих силах не сомневаюсь. А Федя – молодец, в конце выдал классный отрезок и впервые за много лет стал россиянином – лучшим бомбардиром чемпионата. Это дорогого стоит. Но если смотреть в целом, я тоже доволен своей результативностью. 29 мячей за сезон во всех турнирах забить – это тоже много, и в это вложен определенный труд. В себе уверен, а там уж тренер будет выбирать, вместе мы будем играть или кто-то один из нас. Готов к конкуренции с любым футболистом.

С Федей я хорошо общаюсь. Иногда даже переписываемся эсэмэсками, друг друга с чем-то поздравляем. Например, писал ему вскоре после покера в ворота «Урала». У нас вообще в сборной очень дружный коллектив, и это не пустые слова. Мы все друг с другом общаемся – понятно, кто-то больше, кто-то меньше, но все завязаны между собой.

При этом не могу сказать, что внимательно следил за тем же «Краснодаром». Смотрел прежде всего на «Зенит», и главным ощущением от сезона стало то, что мы не выполнили задачу. Не выиграли чемпионат и даже не попали в Лигу чемпионов», — рассказал Дзюба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Росс Каунти Дзюба Артем Смолов Федор Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
halk1981
1465017188
Тёма ты куда собрался?
Ответить
BarcelonianDestroyer
1465018375
Интересно если бы смолов был в зените , то с пасами Халка он бы сколько забил за сезон?
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1465024601
Такое ощущение, будто бОльшую часть вью не Дзю давал, а кто-то другой. Где присутствуют ласкательные суффиксы: "...что-то новенькое. Каков ключик..." - тут явно Темушка глаголит. А , к примеру "...я же не главный тренер!" или финальный аккорд - весьма сомнительно. Было бы, скажем, так: «Не выиграли чемпионатик и даже не попали в Лигочку чемпиончиков» - тогда вообще без вариантов.
Ответить
ДМИТРИЙ202020
1465026070
ЭСЭМЭСКАМИ.ААААААААААААААА.как так можно
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
1
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+