Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Зенита»: «Подписание Луческу поможет клубу сделать еще один шаг вперед»

    Президент «Зенита» Александр Дюков прокомментировал перестановку в тренерском штабе петербургского клуба. Напомним, что на посту наставника сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша сменил Мирча Луческу.

    «Мы благодарим Виллаш-Боаша за сотрудничество. За время его работы «Зенит» выиграл три трофея, заработал звезду и впервые в своей истории занял первое место в группе Лиги чемпионов. Под его руководством команда сделала шаг вперед в развитии. Желаем ему удачи в работе.

    Мы подписали контракт на два года с Мирчей Луческу, соглашение рассчитано на два года. Луческу — тренер с большим опытом, одержал большое количество побед в карьере. Мы ждем, что его опыт, амбициозность, менталитет победителя и приверженность зрелищному футболу помогут «Зениту» сделать еще один шаг вперед в развитии и радовать болельщиков зрелищной игрой и победами», – сказал Дюков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2016 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11