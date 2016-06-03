Гюндоган: «Гвардиола дал понять, что рассчитывает на меня, несмотря на травму»

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что Хосеп Гвардиола сыграл значимую роль в его переезде в Англии.



«Не секрет, что философия игры Гвардиолы очень подходит мне с моими выигрышными пунктами. В разговоре Гвардиола дал понять, что я нужен ему, несмотря на мою травму. То, что тренер доверяет мне и хочет иметь в своем распоряжении, еще больше придало мне сил», — сказал Гюндоган в интервью SID.



Напомним, что Гюндоган получил травму колена на тренировке «Боруссии». Вне игры он будет от трех до пяти месяцев.