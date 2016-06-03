«Рома» рассматривает Чорлуку в качестве замены Маноласу

«Рома» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Ведрану Чорлуке.

По информации Vecernji List, руководство римлян рассматривает Чорлуку в качестве замены Костасу Маноласу, который, как ожидается, этим летом перейдет в один из клубов АПЛ.

Сообщается, что сам Чорлука не против того, чтобы присоединиться к команде Лучано Спаллетти, а «Локомотив» готов отпустить его за пять–восемь миллионов евро.

В завершившемся сезоне Чорлука сыграл за железнодорожников 29 матчей во всех турнирах и забил три гола.