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«Рома» рассматривает Чорлуку в качестве замены Маноласу

3 июня 2016, 01:03
15

«Рома» проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Ведрану Чорлуке.

По информации Vecernji List, руководство римлян рассматривает Чорлуку в качестве замены Костасу Маноласу, который, как ожидается, этим летом перейдет в один из клубов АПЛ.

Сообщается, что сам Чорлука не против того, чтобы присоединиться к команде Лучано Спаллетти, а «Локомотив» готов отпустить его за пять–восемь миллионов евро.

В завершившемся сезоне Чорлука сыграл за железнодорожников 29 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Локомотив Чорлука Ведран Манолас Константинос
Комментарии (15)
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XaXatyn
1464907811
Если еще и Чарли отпустят вообще ппц будет !
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aleksandrkas
1464919167
Ну что тут разглагольствовать? Итог будет зависеть непосредственно от решения Чорлуки. Если ж он захочет перейти в Рому, то и не стоит держать! В Италии более сильный чемпионат. А защитников своих бы надо воспитывать. Уважаемые читатели, это лично мое мнение, прошу адекватно на него реагировать! Спасибо!
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LokoBars
1464927150
Пусть у нас остается!
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Диктор
1464929078
Да м,прикольная трансферная политика у Локо-с кем играть то будете????
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zra78
1464932873
Бабу вон!
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Кузмич
1464934352
я конечно хочу что бы Чарли остался, но все таки чемп Италии сильнее нашего, и Рома сильнее нас, а ему наверное хочется на высоком уровне поиграть, так что переход будет понятен
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mahb9ik
1464935598
идем по пути Динамо, сейчас последних норм игроков продадим и в следующем сезоне в ФНЛ, ух охрененая политика клуба прям слов нет
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LokoGoGo
1464935646
5-8???? **анько что-ли? это как так? типа то на то и вышло? за 7 брали. Да, постарел немного, но блин, если и отдавать, то не ниже 10-12. он вырос неплохо. И вернуть Сережу Гуренко))) хоть приятно смотреть будет...
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Тraumtanzеr
1464940837
Он пол локомотива?Баба с ума сошла.
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Raider26
1464972442
лучше бы смотрели кого прикупить
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