Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ходжсон: «У меня есть 16–17 хороших игроков»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон подвел итог товарищеского матча против команды Португалии (1:0).

    «Я доволен нашими хладнокровием и терпением, доволен тем, что мы не пропустили. По ходу матча мы выглядели все опаснее, были все ближе к голу. Результат пришел после долгого и непрерывного давления. Я не собираюсь приходить на радио и рассказывать вам, что сработало, а что нет.

    Это третья победа подряд, и в этот раз мы обыграли Португалию – команду, которая стоит выше нас в рейтинге ФИФА. Нет причин быть разочарованным.

    Выбрал ли я 11 лучших? Тяжело сказать, нужно смотреть по обстоятельствам. Я счастлив, что у меня есть 16–17 хороших игроков. Счастлив, что мне есть из кого выбирать», – сказал Ходжсон.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2016 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11