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    Дженас раскритиковал тактику Ходжсона

    Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермэйн Дженас поделился мнением об игре сборной Англии в товарищеском матче с Португалией, который проходит в эти минуты.

    «Кажется, что Рой Ходжсон пытается задействовать всех лучших игроков на поле одновременно, но это не приносит результата. Кейн играет на фланге, хотя на этой позиции лучше действует Лаллана или Стерлинг, которые постоянно играют на флангах. Ходжсон не использует сильные стороны команды, а пытается угодить журналистам», – сказал Дженас.

    Джермэйн Дженас завершил карьеру в январе этого года, последним его клубом был «КПР».

    Источник: BBC

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    02.06.2016 22:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 июня 2016, 00:12

      ротация состава!тебе знакомо такое слово Джермэйн)))

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