Мюллер: «Германия – фаворит чемпионата Европы»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер считает, что соперники будут уделять дополнительное внимание немцам, так как они являются действующими чемпионами мира.

«Мы чемпионы миры и будем фаворитами на чемпионате Европы. На нас будет колоссальное давление, но мы готовы к этому. После чемпионата мира у нас были проблемы, но со временем мы вернулись к своей игре. Мы отдадим все, чтобы стать лучшей сборной Европы», – передает слова Мюллера Omnisport.

На групповом этапе сборной Германии предстоит сыграть со сборными Украины, Польши и Северной Ирландии.