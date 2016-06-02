Тольдо: «У Италии нет вожака»

Бывший вратарь сборной Италии и миланского «Интера» Франческо Тольдо заявил, что у нынешнего состава «скуадры адзурры» нет лидера.

«Итальянцам будет трудно. Я не вижу в команде футболиста, который будет выделяться, у сборной нет вожака. Вся надежда на перспективную и талантливую молодежь Главное, быть командой, один игрок чемпионат не выиграет», – сказал Тольдо.

На групповом этапе сборной Италии будут противостоять сборные Бельгии, Ирландии и Швеции.