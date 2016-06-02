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    Тольдо: «У Италии нет вожака»

    Бывший вратарь сборной Италии и миланского «Интера» Франческо Тольдо заявил, что у нынешнего состава «скуадры адзурры» нет лидера.

    «Итальянцам будет трудно. Я не вижу в команде футболиста, который будет выделяться, у сборной нет вожака. Вся надежда на перспективную и талантливую молодежь Главное, быть командой, один игрок чемпионат не выиграет», – сказал Тольдо.

    На групповом этапе сборной Италии будут противостоять сборные Бельгии, Ирландии и Швеции.

    Источник: Goal.com

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    02.06.2016 21:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 2 июня 2016, 23:48

      Ох уж эта вратарская ревнивость.
      Тольдо, помню тебя по матчам за Фиорентину, когда ты отбил пенальти от Кану в матче с Арсеналом.

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 2 июня 2016, 22:20

      Буффон уже не в счет?

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > EsKamilio 2 июня 2016, 23:06

      видимо нет(((

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