Подольски не хочет быть талисманом команды

Нападающий сборной Германии и турецкого «Галатасарая» Лукас Подольски признался, что ему не нравится, когда его называют талисманом команды.

«Я приехал на Евро не в качестве игрушки-талисмана. Это меня унижает. Я провел за сборную Германии более сотни матчей на разных турнирах. Говорить , что я просто талисман – ужасно.

Мне никогда не было гарантировано место в команде, но у меня есть своя роль. Главный тренер знает, как меня использовать как на поле, так и в коллективе», – сказал Подольски.

Всего за сборную Германии Лукас Подольски провел 122 матча и отметился 48 забитыми мячами.