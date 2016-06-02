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    Широков принял участие в тренировке сборной России

    В утренней тренировке сборной России приняли участие все 23 игрока команды, в том числе и полузащитник Роман Широков, который не смог принять участие в товарищеском матче против Чехии (1:2) из-за травмы. Занятие проводил главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, который позже планирует отправиться в Лондон на товарищескую встречу между Португалией и соперником россиян по группе B на Евро-2016 Англией.

    Источник: Twitter

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    02.06.2016 13:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 июня 2016, 18:34

      рома у нас романтик с широкой натурой- поэт от футбола...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 июня 2016, 18:01

      когда он успел получить травму...со скамейки свалился?

      -1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 июня 2016, 15:52

      Мало чего то радости

      -1
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      Рейтинг: +281

      serhz 2 июня 2016, 15:43

      Вот это событие !! -Рома принял участие !!--а где он до этого был ?--созерцает дивную природу ?

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