Широков принял участие в тренировке сборной России

рома у нас романтик с широкой натурой- поэт от футбола...
В утренней тренировке сборной России приняли участие все 23 игрока команды, в том числе и полузащитник Роман Широков, который не смог принять участие в товарищеском матче против Чехии (1:2) из-за травмы. Занятие проводил главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, который позже планирует отправиться в Лондон на товарищескую встречу между Португалией и соперником россиян по группе B на Евро-2016 Англией.
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— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 2 июня 2016 г.