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    Сборная России опустилась на 29-е место в рейтинге ФИФА

    Сборная России опустилась с 27-го на 29-е место в рейтинге ФИФА. Напомним, что вчера подопечные Леонида Слуцкого в рамках товарищеского матча потерпели поражение от команды Чехии (1:2).

    Стоит отметить, что в данном рейтинге россияне располагаются ниже всех своих конкурентов по групповому этапу Евро-2016.

    1 (1). Аргентина, 1503 очка

    2 (2). Бельгия, 1384 очка

    3 (4). Колумбия, 1328 очков

    4 (5). Германия, 1310 очков

    5 (3). Чили, 1293 очка

    6 (6). Испания, 1267 очков

    7 (7). Бразилия, 1257 очков

    8 (8). Португалия, 1181 очко

    9 (9). Уругвай, 1150 очков

    10 (11). Австрия, 1077 очков

    11 (10). Англия, 1059 очков…

    24 (32). Словакия, 852 очка…

    26 (24). Уэльс, 846 очков…

    29 (27). Россия, 828 очков.

    Источник: ФИФА

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    02.06.2016 11:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 июня 2016, 18:16

      ого...как мы высоко забрались..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 июня 2016, 16:50

      Заголовок:- Слуцкий опустил Россию.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 2 июня 2016, 15:10

      Значит по рейтингу мы должны занят 4 место группе на ЕВРО

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 июня 2016, 14:33

      Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 2 июня 2016, 14:06

      После ЧЕ войдет в первую десятку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 июня 2016, 13:37

      и это еще не предел!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 июня 2016, 13:11

      Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 2 июня 2016, 12:50

      ну пипец, дно все ближе...(((
      малеха истории = наивысшее место – 3-е (апрель 1996-го, главный тренер – Олег Романцев), самое низкое – 40-е (декабрь 1998-го, главный тренер – Анатолий Бышовец), начиная с августа 1993 года.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 2 июня 2016, 12:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а Украина поднялась на 19ое место)))

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2016, 12:34

      Меня смущают португальцы....каким раком они в 10 если играют не лучше наших

      3
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