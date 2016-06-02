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    «Уфа» предложила Гончаренко двухлетний контракт

    Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Уфу».

    Сообщается, что уфимский клуб предложил специалисту двухлетний контракт с возможностью продления еще на два года. По информации источника, Гончаренко пока не дал ответа.

    Источник также отмечает, что «Уфа» готова ждать решения Гончаренко в течение пяти дней, после чего приступит к рассмотрению других кандидатов, в числе которых называют Станислава Черчесова и Юрия Красножана.

    Напомним, ранее Гончаренко отказался возглавить «Кубань».

    Источник: Спортфакт

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    02.06.2016 01:55
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 июня 2016, 09:21

      Хороший тренер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 июня 2016, 08:41

      не поедет он в Уфу!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Serjoga 3 июня 2016, 22:38

      Ну это ему решать, а не тебе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 2 июня 2016, 08:36

      Пускай остается. В нем я вижу замену для Слуцкого.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 июня 2016, 06:13

      интересное предложение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 2 июня 2016, 05:07

      Я так понимаю, судьба Гончаренко зависит от того, где после Евро будет работать Слуцкий - в ЦСКА или сборной...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 июня 2016, 04:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гончаренко не надежный....опять сбежит..ему самое место быть на побегушках у слуцкого

      -8
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 2 июня 2016, 02:58

      Надеюсь Гончаренко согласится. А то Красножан как-то не внушает доверия. Да и Черчесов не факт что пойдет в "Уфу"...

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 июня 2016, 02:32

      А что, было бы не плохо!

      2
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