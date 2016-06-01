Слуцкий: «Не исключаю, что вариант с Дзюбой, Смоловым и Кокориным будет использоваться дальше»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил игру нападающих Федора Смолова, Артема Дзюбы и Александра Кокорина после товарищеского матча против Чехии (1:2). Автором гола россиян стал Кокорин.

«Мы пробовали этот вариант в тренировках. Они впервые выступали в таком варианте, не хватает немного взаимодействий. Но не исключаю, что этот вариант будет использоваться и дальше», – сказал Слуцкий.

Также наставник прокомментировал состояние травмированного Романа Широкова.

«У него небольшой мышечный спазм приводящей мышцы. С послезавтрашнего дня приступит к работе и, надеюсь, к матчу с Сербией будет готов».