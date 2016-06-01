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    Слуцкий: «Не исключаю, что вариант с Дзюбой, Смоловым и Кокориным будет использоваться дальше»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил игру нападающих Федора Смолова, Артема Дзюбы и Александра Кокорина после товарищеского матча против Чехии (1:2). Автором гола россиян стал Кокорин.

    «Мы пробовали этот вариант в тренировках. Они впервые выступали в таком варианте, не хватает немного взаимодействий. Но не исключаю, что этот вариант будет использоваться и дальше», – сказал Слуцкий.

    Также наставник прокомментировал состояние травмированного Романа Широкова.

    «У него небольшой мышечный спазм приводящей мышцы. С послезавтрашнего дня приступит к работе и, надеюсь, к матчу с Сербией будет готов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2016 22:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 2 июня 2016, 07:30

      не сыграет это. Смолов на фланге и Смолов как столб разные игроки. Поэтому вчера его не видно было, а Дзюба даже момента не получил. Вот и получается, что либо тот либо другой должны на лавке сидеть.

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 июня 2016, 06:12

      Да

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 2 июня 2016, 05:40

      По отдельным игрокам мы чехам не уступали, когда же они то сыграться успели?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 июня 2016, 22:34

      А нужен ли он на матче с Сербией?

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 1 июня 2016, 22:19

      Да ладно! Думаю с Англией точно такого не увидим!

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