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    Нецид: «Немножко огорчил Леонида Викторовича»

    Нападающий сборной Чехии и бывший игрок ЦСКА Томаш Нецид прокомментировал исход товарищеского матча против команды России (2:1), в котором он стал автором победного гола.

    «У России очень хорошая команда – игроки ЦСКА, «Краснодара», «Зенита». Я был рад забить и встретить «армейцев», с которыми играл сам, поменялся майками с Игнашевичем. Немножко огорчил Леонида Викторовича, у которого играл», – сказал Нецид.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2016 21:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 2 июня 2016, 07:38

      Нецид тоже высказался. И не стыдно ж ему.

      Заголовок в Контакте, и чему тут стыдиться???? Бомбардир вообще е*****ся ???

      2
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      Рейтинг: -58

      Nohco 2 июня 2016, 07:12

      По чаще бы)))))

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 июня 2016, 02:42

      Да, огорчил, а сам Томаш был хорош, зря ЦСКА и ним расстался

      2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 1 июня 2016, 22:00

      Да не Викторовича ты огорчил,а Мудко долбаеба,который протекцию немца устроил,и из под которого ты и забил)

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