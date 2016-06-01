Нецид: «Немножко огорчил Леонида Викторовича»

Нападающий сборной Чехии и бывший игрок ЦСКА Томаш Нецид прокомментировал исход товарищеского матча против команды России (2:1), в котором он стал автором победного гола.

«У России очень хорошая команда – игроки ЦСКА, «Краснодара», «Зенита». Я был рад забить и встретить «армейцев», с которыми играл сам, поменялся майками с Игнашевичем. Немножко огорчил Леонида Викторовича, у которого играл», – сказал Нецид.