Мостовой: «От того, как закончится встреча между Россией и Чехией, мало что поменяется»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против сборной Чехии.

«Все команды сейчас находятся в подготовительном периоде. Сборные получают разные нагрузки, как и футболисты. От того, как закончится встреча между Россией и Чехией, мало что поменяется. Нам стоит понаблюдать за взаимодействиями ребят, игровыми связками. Встреча покажет, кому и в чем на данный момент нужно прибавить», – отметил Мостовой.