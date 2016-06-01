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    Мостовой: «От того, как закончится встреча между Россией и Чехией, мало что поменяется»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против сборной Чехии.

    «Все команды сейчас находятся в подготовительном периоде. Сборные получают разные нагрузки, как и футболисты. От того, как закончится встреча между Россией и Чехией, мало что поменяется. Нам стоит понаблюдать за взаимодействиями ребят, игровыми связками. Встреча покажет, кому и в чем на данный момент нужно прибавить», – отметил Мостовой.

    Источник: Lenta

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    01.06.2016 18:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 июня 2016, 21:08

      а связок-то и нет! никакого игрового смысла у нашей сборной не видно!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 1 июня 2016, 18:45

      Кто такой Мостовой, что он всё вякает ?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Taps 1 июня 2016, 18:54

      Как игрок конечно был не плох, но вякает действительно часто не по делу, как будто никто не знает что ни чего не поменятся, и что надо понаблюдать))

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