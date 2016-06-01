ЦСКА планирует продать Базелюка и сохранить Чернова

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о планах на перспективных игроков своей команды форварда Константина Базелюка и защитника Никиты Чернова.

«Костя здорово провел отрезок карьеры в СКА, подтвердил свой уровень после некоторого определенного спада. Сейчас по нему есть несколько очень интересных вариантов. Он вернется из отпуска – будем с ним разговаривать. Уверен, проблем с его трудоустройством не возникнет, судя по тому, как он играл в Хабаровске. На него претендуют клубы Премьер-лиги и ФНЛ. Думаю, речь идет уже о продаже.

Травма Чернова не очень тяжелая. Просто он ее получил в такой момент, когда до конца чемпионата оставалось всего несколько месяцев. Никита, слава богу, восстановился, и сейчас мы будем совместно принимать решение.

К нему есть предметный интерес, но рассматриваем вариант исключительно с арендой, на него в дальнейшем рассчитываем», — сказал Яровинский.

Напомним, что Константин Базелюк в минувшем сезоне выступал на правах аренды в «СКА-Энергии», а Никита Чернов – в «Балтике».