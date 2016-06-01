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ЦСКА планирует продать Базелюка и сохранить Чернова

1 июня 2016, 06:57
5

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о планах на перспективных игроков своей команды форварда Константина Базелюка и защитника Никиты Чернова.

«Костя здорово провел отрезок карьеры в СКА, подтвердил свой уровень после некоторого определенного спада. Сейчас по нему есть несколько очень интересных вариантов. Он вернется из отпуска – будем с ним разговаривать. Уверен, проблем с его трудоустройством не возникнет, судя по тому, как он играл в Хабаровске. На него претендуют клубы Премьер-лиги и ФНЛ. Думаю, речь идет уже о продаже.

Травма Чернова не очень тяжелая. Просто он ее получил в такой момент, когда до конца чемпионата оставалось всего несколько месяцев. Никита, слава богу, восстановился, и сейчас мы будем совместно принимать решение.

К нему есть предметный интерес, но рассматриваем вариант исключительно с арендой, на него в дальнейшем рассчитываем», — сказал Яровинский.

Напомним, что Константин Базелюк в минувшем сезоне выступал на правах аренды в «СКА-Энергии», а Никита Чернов – в «Балтике».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА СКА-Хабаровск Балтика Базелюк Константин Чернов Никита
Комментарии (5)
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VIPded
1464756128
Про выход... А про пополнения опять тишина...
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Тraumtanzеr
1464756514
Базелюк же супер надежда России был, по словам многих коней он чуть ли не новый Роналду и свежеиспеченный Месси.
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Boniel+
1464767553
С Базелюком нужно работать.У парня отличные данные нападающего,но нет упорства и страсти.Нужно с ним разговаривать и приводить примеры из футбольной истории.Какие футболисты становились звездами.Последний пример Варди из "Лестера".И,конечно,тренировки
.Если будет бить по воротам по 1000 ударов за одну тренировку и 950 в створ ворот,вот тогда что-то может и получиться из этого парня.
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Cobold
1464773078
Базелюк очень хороший игрок. Жаль, что в ЦСКА не нашли к нему подход и ключа, чтобы раскрыть его. Будем надеятся, что в новом клубе это получится.
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