Диарра пропустит Евро-2016, его заменит Шнейдерлин

Хавбек сборной Франции Лассана Диарра не сможет помочь своей команде на Евро-2016. У игрока «Марселя», который ранее был включен в окончательную заявку, выявлена травма колена, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

Вместо Диарра на турнир поедет Морган Шнейдерлин из «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне полузащитник провел 29 матчей в АПЛ.

Напомним, ранее Франция из-за травм потеряла Жереми Матье («Барселона») и Рафаэля Варана («Реал»), которых заменили Самюэль Умтити («Лион») и Адиль Рами («Севилья»).