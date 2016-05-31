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  • Смолова признали лучшим игроком РФПЛ в сезоне-2015/16, ЦСКА – лучшей командой

Смолова признали лучшим игроком РФПЛ в сезоне-2015/16, ЦСКА – лучшей командой

31 мая 2016, 15:30
19

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов удостоился звания лучшего игрока РФПЛ прошедшего сезона. Напомним, сегодня состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором его участники утвердили список лауреатов в нескольких номинациях по итогам розыгрыша Премьер-лиги сезона -2015/16.

Напомним, Смолов занял первое место в гонке бомбардиров завершившегося чемпионата, забив 20 голов.

Отметим также, что лучшей командой стал ЦСКА, лучшим судьей – Сергей Карасев, лучшей «надеждой» (среди игроков до 21-го года) – армеец Александр Головин. Кроме того, бизнесмен Алишер Усманов получил награду за вклад в развитие футбола.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Смолов Федор
Комментарии (19)
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Serjoga
1464698870
Список 33-х лучших игроков сезона: Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Гилерме («Локомотив»). 3. Сослан Джанаев («Ростов»). Правый защитник: 1. Игорь Смольников («Зенит»). 2. Марио Фернандес (ЦСКА). 3. Олег Кузьмин («Рубин»). Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука («Локомотив»). 3. Андреас Гранквист («Краснодар»). Левый центральный защитник: 1. Сергей Игнашевич (ЦСКА). 2. Эсекиэль Гарай («Зенит»). 3. Баштуш («Ростов»). Левый защитник: 1. Виталий Денисов («Локомотив»). 2. Юрий Жирков («Зенит»). 3. Федор Кудряшов («Ростов»). Опорный левый полузащитник: 1. Алан Дзагоев (ЦСКА). 2. Аксель Витсель («Зенит»). Кристиан Нобоа («Ростов»). Опорный правый полузащитник: 1. Понтус Вернблум (ЦСКА). 2. Хави Гарсия («Зенит»). 3. Олег Иванов («Терек»). Центральный полузащитник (под нападающими): 1. Павел Мамаев («Краснодар»). 2. Мигель Данни («Зенит»). 3. Роман Еременко (ЦСКА). Центральный нападающий: 1. Федор Смолов («Краснодар»). 2. Артем Дзюба («Зенит»). 3. Сердар Азмун («Ростов»). Правый нападающий: 1. Халк («Зенит»). 2. Квинси Промес («Спартак»). Александр Самедов («Локомотив»). Левый нападающий: 1. Ахмед Муса (ЦСКА). 2. Олег Шатов («Зенит»). 3. Дмитрий Полоз («Ростов»). Из них не вошли в состав сборной России: Джанаев (Ростов), Кузьмин (Рубин), Жирков (Зенит), Кудряшов (Ростов), Полоз (Ростов). Зато в сборной Кокорин, Широков, Денисов(Динамо), Комбаров, Торбинский, Глушаков. Сборная собрана по симпатиям, а не по состоянию физической готовности игроками! Что толку болеть за Россию, если уже и спорт коррумпирован! Нет будущего у этой сборной,даже после группового этапа. Сразу полетят в Майями загарать (после 3-х игр)!
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Serjoga
1464698963
Забыл добавить: а Акинфеев еще месяц дома просидит после очередной "бабочки" с центра поля или очееееень острого угла!
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Russianrfs
1464700132
Где растов бл9д.... цска..цска....пффф
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Жека 35
1464705090
Интересно, а когда-нибудь клуб не чемпион становился лучшим в этой номинации?)))
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Dimon013
1464705767
Смолова в Барсу!!!
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zarya-lk72
1464710899
Красавец - УДАЧИ НА ЕВРО
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aloha_aloha
1464711777
молодец
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GoldPlayFIFARus9
1464712294
Ммм,чемпиона признали лучшей командой?Вот так неожиданность... Ещё скажите что лучшего бомбардира признали лучшим бомбардиром...
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olic29ivica
1464713164
Алишер Усманов получил награду за вклад на банковский счет Фабио Капелло
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Dobroe Teplo za CSKA
1464719066
ЦСКА всегда будет первым!
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