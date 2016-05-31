Смолова признали лучшим игроком РФПЛ в сезоне-2015/16, ЦСКА – лучшей командой

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов удостоился звания лучшего игрока РФПЛ прошедшего сезона. Напомним, сегодня состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором его участники утвердили список лауреатов в нескольких номинациях по итогам розыгрыша Премьер-лиги сезона -2015/16.

Напомним, Смолов занял первое место в гонке бомбардиров завершившегося чемпионата, забив 20 голов.

Отметим также, что лучшей командой стал ЦСКА, лучшим судьей – Сергей Карасев, лучшей «надеждой» (среди игроков до 21-го года) – армеец Александр Головин. Кроме того, бизнесмен Алишер Усманов получил награду за вклад в развитие футбола.