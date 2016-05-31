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«Сток Сити» сделал предложение по Витселю

31 мая 2016, 10:42
12

«Сток Сити» приступил к переговорам по трансферу полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Как сообщает Transfer Market Web, «гончары» предложили за бельгийца 15 миллионов евро.

Оклад хавбека в английском клубе составит 3,5 миллиона евро в год. Для сравнения, сейчас Аксель получает около 7 миллионов евро в год, но игрок может согласиться на такое сокращение оклада ради выступлений в английском чемпионате.

Напомним, что также на Витселя претендуют «Ювентус», «Милан», «Рома», «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сток Сити Зенит Витсель Аксель
Комментарии (12)
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STAFOR13
1464681195
ага 15... тогда за шакири предложим 0,5 млн евро
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Essence
1464682590
Из раздела "а,может,прокатит"
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Измайловский Кочегар
1464683712
Витселю-то, пожалуй, подойдёт - девятое место в АПЛ.
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sold93
1464683983
на повышение. надо ему идти.
Ответить
sidul1
1464686587
за 40 купили,за 15 берите
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zenitforever2015
1464686765
Он уже сейчас 28 лямов стоит. Англы совсем стыд потеряли.....
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порт
1464686828
Не, не пойдёт, да и не продадут.
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KARAT777
1464687245
цена в 2 раза выше
Ответить
алекс88
1464691488
Пфффффф подкопите денежат и через пару годков обращайтесь....за эти "гроши" зеня даже анюкова не продаст
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neveldomha
1464691881
Перейти из непристижного чемпионата во второсортную английскую команду, да еще и в половину потеряв в зарплате - согласится только идиот. Спросите у Паши Погребняка - он подтвердит.
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