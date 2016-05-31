«Сток Сити» сделал предложение по Витселю

«Сток Сити» приступил к переговорам по трансферу полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Как сообщает Transfer Market Web, «гончары» предложили за бельгийца 15 миллионов евро.

Оклад хавбека в английском клубе составит 3,5 миллиона евро в год. Для сравнения, сейчас Аксель получает около 7 миллионов евро в год, но игрок может согласиться на такое сокращение оклада ради выступлений в английском чемпионате.

Напомним, что также на Витселя претендуют «Ювентус», «Милан», «Рома», «Эвертон» и «Тоттенхэм».