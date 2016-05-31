Карвахаль: «Меня переполняет бешенство»

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль расстроен тем, что пропустит Евро-2016. Напомним, что игрок «Реала» получил травму в финальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Меня переполняет бешенство. Я два года боролся за то, чтобы сыграть в национальной команде на этом турнире. На 15-й минуте игры я почувствовал боль, но терпел. Во втором тайме уже не мог терпеть боль», — сказал он.

Напомним, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Атлетико» в серии пенальти со счетом 5:3. Основное и добавочное время завершилось со счетом 1:1.