Армавирское «Торпедо» заявило о готовности выступать в ФНЛ

Армавирское «Торпедо» готово принять участие в розыгрыше ФНЛ-2016/17, если какая-то из команд, получивших право играть в турнире, откажется от этой возможности. Об этом клуб уведомил лигу.

«Сегодня армавирский футбольный клуб «Торпедо» успешно завершил процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе, подтвердив в полном объеме соответствие всем предъявляемым критериям. Полученная лицензия дает право принимать участие в первенстве России среди команд футбольных клубов ПФЛ, а в случае получения права на участие в первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ ввиду отказа от участия в Футбольной национальной лиге получившего такое право клуба ПФЛ – выступить в спортивном сезоне 2016-2017 годов в ФНЛ.

О своей готовности принять участие в первенстве России по футболу среди клубов ФНЛ сезона 2016-2017 годов в соответствии с абзацем третьим пункта 4.14 статьи 4 регламента первенства АФК «Торпедо» сегодня письменно уведомил Футбольную национальную лигу», – сказано в заявлении на официальном сайте армавирского «Торпедо».

Напомним, подопечные Валерия Карпина вылетели из ФНЛ по итогам завершившегося сезона.