Прядкин: «Оренбург» будет играть в Уфе, а «Томь» – в Перми»

Президент РФПЛ, вице-президент РФС Сергей Прядкин дал понять, что если стадионы новичков Премьер-лиги «Оренбурга» и «Томи» не смогут соответствовать положенным стандартам, то командам придется проводить свои домашние матчи на других стадионах в других городах.

«В Оренбурге у стадиона вторая категория. Вопрос в том, что им не хватает вместимости в 2 500 мест. Они обещают достроить одну трибуну. Тем клубам, которые впервые вошли в РФПЛ, будет дано время для приведения инфраструктуры в порядок. У «Оренбурга» хороший стадион со СКУДами. Только по зрителям есть вопросы. Их представитель заявил, что будут увеличивать вместимость. Но к началу этого сезона они не успеют. Если арена «Оренбурга» не будет соответствовать, то им придется играть в Уфе. А «Томь» в аналогичной ситуации будет проводить свои домашние матчи в Перми», – заявил Прядкин.