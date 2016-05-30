«Спартак» рассчитывает получить 10 миллионов от трансфера Попова в «Сампдорию»

Московский «Спартак» ответил «Сампдории» на запрос о трансфере полузащитника Ивелина Попова. Как сообщает болгарское издание «24 часа», красно-белые хотят выручить от этой сделки не менее 10 миллионов евро.

Отмечается, что итальянцы не готовы расстаться с подобной суммой и предлагают москвичам вариант с арендой болгарского хавбека. Личную заинтересованность в переходе Попова проявляет главный тренер генуэзцев Винченцо Монтелла.

В текущем сезоне на счету 28-летнего полузащитника 31 матч в составе «Спартака», шесть голов и семь результативных передач. Trasfermarkt оценивает трансферную стоимость Попова в 9 миллионов евро.