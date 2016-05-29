Петков: «В «Кубани» никто не думает о том, что будет завтра»

Бывший игрок «Кубани» Ивайло Петков оценил игру краснодарской команды в минувшем сезоне. Напомним, что краснодарцы вылетели в ФНЛ, уступив в переходных матчах «Томи».

«Нынешнее состояние дел в «Кубани» напоминает мне те времена, когда я еще был игроком команды: в 2007 в Премьер-лиге нам не платили четыре месяца, а в следующем сезоне, несмотря на то что мы шли в лидерах в первом дивизионе, за сезон у нас поменялись четыре тренера. Но из того, что знаю, могу сделать вывод, что тогда ситуация в клубе была даже лучше, чем сейчас.

Сейчас все в «Кубани» делается по схеме: «Есть деньги — будем претендовать на места в еврокубках, нет денег — делаем ставку на молодежь». И никто не думает о том, что будет завтра. Это как раз и отличает «Кубань» от других клубов, в которых я играл», — сказал Петков в интервью «Независимой спортивной газете».