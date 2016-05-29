Ротань: «Селезнев готов биться за Украину на поле»

Хавбек сборной Украины Руслан Ротань не считает, что форвард Евгений Селезнев допустил фатальную ошибку, перейдя в «Кубань». Напомним, что за краснодарский клуб украинец сыграл восемь матчей, после чего его подписал «Шахтер».

– Когда спортивный принцип сохраняется – это очень важно. Евгений – один из тех парней, которые ковали выход в финальный турнир. По-спортивному справедливо, что он получил шанс побороться за право сыграть в финальном турнире Евро. Коллектив есть коллектив – он складывался годами.

– Сам Евгений признал свою ошибку...

– Все ошибаются. Но самое главное – ошибки исправлять. А здесь очевидно его стремление попасть в состав сборной, он этого не скрывает и готов биться за Украину на поле. Мы его в этом только поддерживаем.