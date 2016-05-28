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    Олег Иванов: «Головину рано играть на Евро-2016? Человеку 19 лет, а не 10»

    Полузащитник «Терека» и сборной России Олег Иванов поделился мнением о перспективах полузащитника национальной команды и ЦСКА Александра Головина на предстоящем чемпионате Европы во Франции.

    – Вы, по большому счету, клон Дзагоева. Больше всего похожи на него по функциям на поле.

    – Не соглашусь. У нас есть минимум три игрока, способных заменить Дзагу. Это и Мамаев, и Глушаков, и Головин.

    – Ну, Головину рано играть на Евро.

    – С чего вы взяли? Человеку 19 лет, а не 10. В таком возрасте люди на ведущих ролях в топ-клубах. Возьмите ту же Францию.

    – Вот именно, что на ведущих. А Головин только начинает что-то показывать в ЦСКА.

    – Я видел, как парень работает здесь, на сборе. И понимаю, что Головин в основе на Евро – это вполне реально. В сборной 23 футболиста, одинаковые достойные играть в старте.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.05.2016 14:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 28 мая 2016, 22:25

      не так много в России молодых талантливых игроков пусть раскроет свой потенциал по полной и не поймает звездняк

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      Рейтинг: +28

      Орловский рысак > grand-igor 29 мая 2016, 02:25

      У Головина не талант, просто он много и упорно тренируется, и Олег Иванов не первый кто это отметил.

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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 28 мая 2016, 19:25

      хорош Олег

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