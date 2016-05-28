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  • Бубнов: «Ростов» в Лиге чемпионов? Хорошо, если им удастся попасть в группу Лиги Европы»

Бубнов: «Ростов» в Лиге чемпионов? Хорошо, если им удастся попасть в группу Лиги Европы»

28 мая 2016, 13:49
21

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах «Ростова» в еврокубках в следующем сезоне. Напомним, донская команда начнет борьбу за Лигу чемпионов с третьего квалификационного раунда.

«Когда мы говорим о «Ростове» относительно Лиги чемпионов, нужно понимать, что им до группового этапа нужно проходить двух сложных соперников. В прошлом году опытный ЦСКА сделал это с огромным трудом. «Ростову» без подобного опыта будет крайне тяжело справиться с этой задачей. Хорошо, если удастся пройти первый раунд и попасть в группу Лиги Европы», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Бубнов Александр
Комментарии (21)
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lNeTl
1464433006
Ростов ещё всех удивит
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андрей андреев
1464433578
У Бердыевв есть опыт в ЛЧ,а команда просто сделает что он скажет
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ivanthebest
1464434156
По сути прав! Если с 3-го раунда, с такими соперниками как Андерлехт, Аякс и др. ещё можно выходить дальше, не будучи сеяным клубом, то вот в 4-ом раунде, где будут играть команды уровня МС, Ромы, Вильярреала, как ни крути с нынешним составом Ростова даже Бекиич не зарешает... Это ЛЧ, другие скорости, другой уровень и там нет таких ватокатов как в России вроде Амкара, Урала и прочих (без обид).
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Djazzz
1464434708
бубен оптимист
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sargassov
1464445102
Надоели Нострадамусы
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taben
1464454238
Ростов лучше ЦСКА сейчас.Так что болобол, зря ты сравниваешь эти разные по классу команды. Ростов дойдет до плейоффа лч.
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kimi2005
1464454560
Помнится Бердыев с Рубином Барсу обыгрывал а эксперты всякие тоже невесть что трещали
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шеффилд таун
1464462019
Да пошел ты !!!!! козел старый!!!!
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арейская
1464471840
Ну всё, заБУБНИЛ...
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Дон Посей
1464518106
Ну что, салажата -ростовчане, покажем всем, как бубновые тузы горят?!. ( В бой идут не одни спартаки...)
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