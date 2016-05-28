Бубнов: «Ростов» в Лиге чемпионов? Хорошо, если им удастся попасть в группу Лиги Европы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах «Ростова» в еврокубках в следующем сезоне. Напомним, донская команда начнет борьбу за Лигу чемпионов с третьего квалификационного раунда.

«Когда мы говорим о «Ростове» относительно Лиги чемпионов, нужно понимать, что им до группового этапа нужно проходить двух сложных соперников. В прошлом году опытный ЦСКА сделал это с огромным трудом. «Ростову» без подобного опыта будет крайне тяжело справиться с этой задачей. Хорошо, если удастся пройти первый раунд и попасть в группу Лиги Европы», – сказал Бубнов.