Мутко: «Переигровки матча между «Томью» и «Кубанью» быть не может»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что судейские ошибки не могут повлиять на возможную переигровку ответного матча за место в РФПЛ между «Томью» и «Кубанью» (2:0).

«Конечно, никаких переигровок быть не может, даже если были судейские ошибки. Все спорные моменты мне прислали, и могу сказать, что вся игра будет «разложена по полочкам». И если ошибки действительно были, мы примем жесточайшие меры. Я смотрел матч и могу сказать, что нужно предъявлять претензии прежде всего к игре самой команды», – сказал Мутко.