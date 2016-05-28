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Мутко: «Переигровки матча между «Томью» и «Кубанью» быть не может»

28 мая 2016, 12:08
11

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что судейские ошибки не могут повлиять на возможную переигровку ответного матча за место в РФПЛ между «Томью» и «Кубанью» (2:0).

«Конечно, никаких переигровок быть не может, даже если были судейские ошибки. Все спорные моменты мне прислали, и могу сказать, что вся игра будет «разложена по полочкам». И если ошибки действительно были, мы примем жесточайшие меры. Я смотрел матч и могу сказать, что нужно предъявлять претензии прежде всего к игре самой команды», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Томь Кубань (ЛФЛ) Мутко Виталий
Комментарии (11)
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Samov@r
1464428203
Какие притензии они чистый гол забили,и им этого достаточно,половину всех команд так играют ответные матчи.Так и скажи что зарядили тебе интерес в карман,будь честен
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ivanthebest
1464429387
Не знаю, судьи конечно у нас в России феерят будь здоров, но в том моменте, если присмотреться повнимательней, когда была скидка головой, игрок сыграл локтём в защитника, конечно это верховая борьба, кто-то бы свистнул, кто-то нет... На усмотрение... Судья свистнул, какие вопросы? На усмотрение можно было придраться, судья придрался и имел на это основания. А Кубани нужно было самой больше выкладываться и после драки кулаками не махать... Сезон провалили и стыки тоже... P.S. Не болельщик Томи
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За Кубань
1464431936
Ублюдок !!!
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maior-60
1464433538
Да не будут прецедент создавать. Даже если признают, что была грубая судейская ошибка. Наши судьи столько косячат, что тогда точно нужно будет переигрывать каждый третий матч.
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Kuban23
1464438530
не понял Мутко дураГ что ле? Ему говорят гол команда забила, который повлиял на итог, а он говорит - это вопросы не к судьям, а к команде... :) Что за министры у нас такие мудаки тупые. Ну сказал бы , мы не можем переиграть по регламенту, но судье вломим. Нет он какие то отсебятины несет, что вызывает еще больше раздражения от идиотизма министра.
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Igorello97
1464442718
*ля я и без тебя знаю на счет переигровок, но нужно сделать выводы и наказать виновных.
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bolela_16
1464504939
Скоро будут просмотры вот тогда футбол прекратит свое существование, будем рассматривать повторы, матч будет длится часов 5
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