Олег Иванов: «Скоро в Грозный все туристы повалят»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о своей жизни в Грозном.

– Горячие головы называют Грозный «русским Дубаем». Это на самом деле так?

– Когда потеплело, мы проводили последние игры чемпионата, и я такого количества туристов нигде в России не видел. И абсолютно все в восторге от города, чистота вокруг. Рамзан Ахматович Кадыров сильно следит за городом. Сейчас еще башни новые построят, Грозный еще преобразится. Скоро туда туристы просто повалят.

– Слышал, что в Грозном можно оставить сумку с деньгами, и ее никто не тронет. Как-то не верится.

– Зря, там есть определенная воспитанность у людей. Чужого в Грозном не возьмут. И по этому поводу власти большую работу проводят. Город прогрессирует и скоро, совсем скоро станет местом, где летом многие люди будут отдыхать. Туда просто повалят туристы. Отдыхать там, где есть море, горы.

– Вы машину закрываете?

– Честно? У меня клубная машина, ее вообще можно не закрывать. У нас машины из игроков почти никто не пригоняет, все катаются на клубных. А часть ребят ездят на моей.

– Неужели Рамзан Ахматович не дарил еще роскошных машин?

– Нам, простым футболистам, зачем такая роскошь? Платят, кормят, премиальные вроде вовремя. Я вообще против роскошных автомобилей. Это еще по собственному опыту: уже когда в юности появилась БМВ, думал, что всего достиг. От воспитанности человека многое зависит. Если ты пришел чего-то добиться в футболе, то ни машина, ни перчатки, ни красивые браслетики тебе не помешают.