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  • Президент «Рубина»: Задача Грасии – вывести клуб в Лигу чемпионов»

Президент «Рубина»: Задача Грасии – вывести клуб в Лигу чемпионов»

28 мая 2016, 10:29
2

Президент «Рубина» Ильсур Метшин прокомментировал подписание Хави Грасии на пост главного тренера казанской команды.

– Каковы были критерии выбора тренера? Насколько тяжело было выбрать именно иностранца, первого в истории клуба?

– Тяжело было, скажу откровенно, потому что мы впервые приглашаем иностранного специалиста. Назову несколько причин. Во-первых, испанский футбол на сегодняшний день задает темп, и не только в этом году. Победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Европы, чемпионата мира… Топ мирового футбола – это Испания. Мы хотели бы привнести в лучшие традиции школы «Рубина» и нашего российского футбола эти новшества. Надеемся, нам это удастся. Поэтому выбирали долго и из большого количества. Мы рады, что сегодня состоялось подписание.

– Что предопределило выбор в пользу именно Хави Грасии?

– Я думаю, звезды сошлись, что порадовало. Когда мы боролись за Универсиаду, было ощущение некой нашей «провинциальности», потому что мы боролись со странами-грандами. То, что я почувствовал как президент «Рубина» – топовые европейские тренеры были готовы с нами сотрудничать. Все понимали, что у «Рубина» богатая история и серьезные намерения быть в топе не только российского, но и европейского футбола.

– Контракт на четыре года – это серьезный акт взаимного доверия. Какие задачи должен решить тренер за этот срок?

– Быть в топе Премьер-лиги, всегда бороться за медали, желательно самой высшей пробы, участвовать в Лиге чемпионов и лиге Европы, воспитывать своих футболистов. То есть, ничего нового, но, к сожалению, сейчас это хорошо забытое старое.

– В прессе активно обсуждают возможную цену контракта Хави Грасии, называются различные большие цифры. Многие утверждают, что «Рубин» немного переплатил. Насколько эти цены соответствуют действительности? Если это правда, то почему клуб решился на такие расходы?

– Условия контракта – всегда конфиденциальная информация, тем не менее, могу приоткрыть завесу тайны, что эти цифры в разы завышены. Таким сумм конечно же нет, но мы впервые подписываем контракт главного тренера на условиях, что его зарплата будет зависеть от результата команды. Могу сказать, что цифры, которые звучали, будут иметь место при выполнении задач в еврокубках.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Грасия Хави
Комментарии (2)
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Zly
1464428515
А что он с Малагой не выходил в ЛЧ? Понимаю конечно, что хотят от клуба и тренера, но смотрели бы в реалии
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rubinovyi2
1464499318
Не будем торопиться... Мы ужи видели "билловскую электричку" в тупике.
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