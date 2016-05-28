Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гилерме: «Акинфеев – номер один в сборной России, но со временем составлю ему конкуренцию»

Гилерме: «Акинфеев – номер один в сборной России, но со временем составлю ему конкуренцию»

28 мая 2016, 09:55
23

Голкипер сборной России Гилерме рассказал о своих отношениях с другими вратарями национальной команды – Игорем Акинфеевым и Юрием Лодыгиным.

В воротах сборной России на этом Евро вы себя представляете?

— Знаете, я пока только вливаюсь в команду. У нас есть безусловный первый номер – Игорь Акинфеев. Дай бог ему здоровья, чтобы он провел все матчи – ведь мой выход будет означать, что Игорь получил травму. Со временем, конечно, обязательно составлю ему конкуренцию, но сейчас место Игоря в воротах не обсуждается.

— Чем силен Акинфеев? Что у него есть такое, что вы хотели бы перенять?

— Во-первых, у него огромный опыт, в том числе – игр за сборную. А в таких турнирах, как чемпионат Европы, подобный опыт просто незаменим. Во-вторых, он здорово читает игру и поэтому правильно выбирает позицию. И самое главное, чему у него можно поучиться – стопроцентной концентрации.

— Какие у вас отношения с ним и с Юрием Лодыгиным?

— Отличные – помогаем друг другу, всегда можем пошутить.

— Кто делает это чаще?

— Наверное, Юра.

— Но ему далеко до Васи Березуцкого и Артема Дзюбы?

— О, это просто монстры!

Источник: Спортфакт
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Локомотив ЦСКА Зенит Акинфеев Игорь Гилерме Лодыгин Юрий
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Топс
1464421494
Акинфеев не очень хороший вратарь
Ответить
mdu86
1464422434
Гилерме ничем не уступает Акинфееву и уж точно лучше нестабильного Лодыгина! А так как Слуцкий тренер сборной, то тут всё ясно...
Ответить
Serjoga
1464423812
Пока у нас в сборной "эпоха Акинфеева" достижений у сборной не будет! Опять ноги трястись будут и "бабочки" с центра поля залетать начнут! Бездаря "превознесли", а реакции никакой-все в "угадай угол!" играет! Повезет-не повезет!
Ответить
ivanthebest
1464428971
Этого времени осталось 2 недели... Иначе сухарян и тут начнёт рекорды ставить...
Ответить
ljrljr0505
1464429857
а с чего акинфеев номер1? Он был номер 1 до получения травмы. После этого ничего серьезного он не показывал, по крайней мере на международной арене
Ответить
multiscan
1464430137
C каким временем, дедуля!? Тебе четвёртый десяток пошёл!
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1464433739
Гилерме в 1000 раз лучше неудачника лодыгина.
Ответить
AC1D
1464436823
Гилерме обычный среднестатистический кипер, как и Джанаев и Ребров и Песьяков и Кержаков. Лодыгин не всегда стабильно играет, но реакция у него и прыжок один из лучших в стране. Научиться играть на выходах, как Нойер и будет счастье) Акинфеев после травмы стал неприметным вратарём + пускает в ближние углы очень много. Однако в сборной Слуцкий, Акинфеев основной вратарь уже долгие годы, да и защита армейская, по этим причинам он и основной вратарь. Крицука считаю на данный момент сильнейшим вратарём с российским паспортом. Он это неоднократно доказывал в Краснодаре своей стабильной и качественной игрой.
Ответить
phobos
1464437949
Рыжиков тащит ответственные матчи, несмотря на то, что мне нравится Гиля - дырку должен крыть Рыжиков. А Акинфеев должен в цска стоять
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+