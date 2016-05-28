Гилерме: «Акинфеев – номер один в сборной России, но со временем составлю ему конкуренцию»

Голкипер сборной России Гилерме рассказал о своих отношениях с другими вратарями национальной команды – Игорем Акинфеевым и Юрием Лодыгиным.

— В воротах сборной России на этом Евро вы себя представляете?

— Знаете, я пока только вливаюсь в команду. У нас есть безусловный первый номер – Игорь Акинфеев. Дай бог ему здоровья, чтобы он провел все матчи – ведь мой выход будет означать, что Игорь получил травму. Со временем, конечно, обязательно составлю ему конкуренцию, но сейчас место Игоря в воротах не обсуждается.

— Чем силен Акинфеев? Что у него есть такое, что вы хотели бы перенять?

— Во-первых, у него огромный опыт, в том числе – игр за сборную. А в таких турнирах, как чемпионат Европы, подобный опыт просто незаменим. Во-вторых, он здорово читает игру и поэтому правильно выбирает позицию. И самое главное, чему у него можно поучиться – стопроцентной концентрации.

— Какие у вас отношения с ним и с Юрием Лодыгиным?

— Отличные – помогаем друг другу, всегда можем пошутить.

— Кто делает это чаще?

— Наверное, Юра.

— Но ему далеко до Васи Березуцкого и Артема Дзюбы?

— О, это просто монстры!