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    Один из ведущих клубов РФПЛ заинтересован в Молло

    «Крылья Советов» намерены приобрести полузащитника «Сент-Этьена» Йоана Молло, который выступал за самарскую команду в этом сезоне на правах аренды. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Шляхтин.

    «Йоан Молло, конечно, интересен нашему клубу. Футболист ярко проявил себя в минувшем сезоне, был одним из лидеров команды. Мы бы хотели, чтобы Молло остался в «Крыльях», но, во-первых, у самого игрока должно быть такое желание. Во-вторых, финансовая составляющая. Это касается как личного контракта игрока, так и суммы трансфера, которую обозначает «Сент-Этьен». К тому же к Молло проявляет интерес один из ведущих клубов РФПЛ, с которым мы в финансовом отношении конкурировать не можем», – сказал Шляхтин.

    Источник: Р-Спорт

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    28.05.2016 08:10
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