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    Маркевич: «Переход Селезнева в «Кубань» был ошибкой»

    Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич считает, что украинский нападающий Евгений Селезнев допустил ошибку, перейдя в «Кубань».

    «По правде говоря, удивился, что он идет в «Кубань». Хотя у него было немало хороших предложений — в частности, от «Брюгге», — Селезнев почему-то выбрал команду, которая постоянно в долгах. И погорел на этом. Вдобавок ко всему его якобы обвинили в сдаче игр.

    Но такого и близко не может быть, ведь я его хорошо знаю. Евгений — парень порядочный, и по этой части обвинения нелепы. В клубе придумали эту версию, чтобы себя как-то оправдать. Считаю, переход Селезнева в «Кубань» был ошибкой», – сказал Маркевич.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.05.2016 07:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 28 мая 2016, 15:08

      Новость конечно баян рваный... Наверно свежести месячной уже...
      Вопрос в том, что Селезнев перешел в Кубань не потому что хотел в ней играть, там другая договоренность была на увроне Мкртычана я так предполагаю, Олег Арт. хотел ему помочь уйти из Днепра, по существу в Днепре ситуация сложная тоже, но я не знаю откуда, но как всегда Коломойскому все должны в том числе и футболисты, Женя был один из них и по сути не мог никуда деться имея этот долг - ну типа заложник ситуации. Плюс ситуация не стабильная в самой стране. Я думаю, что именно это обстоятельство повлияло на выбор Селезнева, ему я думаю было известно о положении Кубани и её будущей судьбе. Он пришел поддержать форму и по возможности помочь - но не убиваться за деньги. (отсюда домыслы про сдачи игр). Тоесть мягко говоря пол годика побыть в темной. Потом перейти на постоянный контракт в более серьезный и большой клуб, когда ситуация некая устаканится. Вот Шахтер собственно для него нормальный выбор и на родине (чтобы народ не осуждал Украинский) и большой клуб в Еврокубках (всё как он желал).
      Кубань удобна тем, что рядом находилась и семью легко перевезти на время или на постоянку. Женя хороший парень, лично мне понравился. Удачи ему в карьере и в жизни. Рад был знакомству.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 28 мая 2016, 08:52

      Кубань сама по себе ошибка.За ними косяки не впервые.Достаточно вспомнить как обходились с игроками, вроде Никезича и заканчивая сливами тренеров, вроде Гончаренко.

      2
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Тraumtanzеr 28 мая 2016, 15:03

      убейся олень.

      -1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Тraumtanzеr 28 мая 2016, 15:16

      столько профессоров диванных, которые знают обо всем сидя в очке вселенной, даже впадлу было пройти на форумы фанатские прочитать и по поводу ВМГ и по поводу Никезича.

      По Никезичу - он не хотел расторгать контракт, его посадили на банку в глубокую, предложили добровольно. Он отказался. Его запихали чуть ли не молодежку, его агент обратился к педоЛеонченко, а там на скорую руку состряпали эту байку про автоматы и людей в черном с марса. Профсоюз у нас ещё то быдло, похуже автоматчиков. Как только к ним попадает жертва, они сразу в долю лезут, типа мы "взыщем" долги, но хотим свой гонорар. Типа коллекторов йопт.

      По поводу ВМГ - дисциплина с ним страдала действительно и это на фоне предыдущих тренеров Пучеглаза и Немца (Мунитиану) у которых жесткая дисциплина была (ну впрочем как и у Дана Петреску). Многие игроки на ВМГ болт забивали, начались какие то внутренние терки между игроками, команда начала разбиваться на группировки свои, всё это сказывалось на результатах - команда играла не стабильно.

      Но поражение со счетом 0-6 от ЦСКА , даже у болельщиков вызвало много вопросов к ВМГ, проигрывать можно , но не так откровенно.
      При этом известно было что ВМГ и Леня хорошие друзья и заранее на форумах писали, что скорее всего проиграют (ну типа в том духе, что ВМГ Лене сдаст игру, т.к. ЦСКА нужны очки больше). Если бы это шло от руководства клуба - проблем бы не было, но ВМГ и Леня решали между собой, поэтому как и любого другого работодателя это возмутило в крайней степени и результат 0-6 плюс внутреняя обстановка в команде дало окончательный итог.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Kuban23 1 июня 2016, 07:44

      в фнл теперь убивайся, поехавший.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 мая 2016, 07:49

      Ваш Селезнев сам большая ошибка,как кстати и вся страна в целом.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Диктор 28 мая 2016, 08:52

      Ватно.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Тraumtanzеr 28 мая 2016, 09:14

      За то правда.

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