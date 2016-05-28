Маркевич: «Переход Селезнева в «Кубань» был ошибкой»

Новость конечно баян рваный... Наверно свежести месячной уже...
Вопрос в том, что Селезнев перешел в Кубань не потому что хотел в ней играть, там другая договоренность была на увроне Мкртычана я так предполагаю, Олег Арт. хотел ему помочь уйти из Днепра, по существу в Днепре ситуация сложная тоже, но я не знаю откуда, но как всегда Коломойскому все должны в том числе и футболисты, Женя был один из них и по сути не мог никуда деться имея этот долг - ну типа заложник ситуации. Плюс ситуация не стабильная в самой стране. Я думаю, что именно это обстоятельство повлияло на выбор Селезнева, ему я думаю было известно о положении Кубани и её будущей судьбе. Он пришел поддержать форму и по возможности помочь - но не убиваться за деньги. (отсюда домыслы про сдачи игр). Тоесть мягко говоря пол годика побыть в темной. Потом перейти на постоянный контракт в более серьезный и большой клуб, когда ситуация некая устаканится. Вот Шахтер собственно для него нормальный выбор и на родине (чтобы народ не осуждал Украинский) и большой клуб в Еврокубках (всё как он желал).
Кубань удобна тем, что рядом находилась и семью легко перевезти на время или на постоянку. Женя хороший парень, лично мне понравился. Удачи ему в карьере и в жизни. Рад был знакомству.
Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич считает, что украинский нападающий Евгений Селезнев допустил ошибку, перейдя в «Кубань».
«По правде говоря, удивился, что он идет в «Кубань». Хотя у него было немало хороших предложений — в частности, от «Брюгге», — Селезнев почему-то выбрал команду, которая постоянно в долгах. И погорел на этом. Вдобавок ко всему его якобы обвинили в сдаче игр.
Но такого и близко не может быть, ведь я его хорошо знаю. Евгений — парень порядочный, и по этой части обвинения нелепы. В клубе придумали эту версию, чтобы себя как-то оправдать. Считаю, переход Селезнева в «Кубань» был ошибкой», – сказал Маркевич.