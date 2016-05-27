Смолов: «Доказал самому себе, что я не тряпка, а футболист»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как ему удалось прервать серию без голов, которая насчитывала 1775 минут.

– У меня не было постоянной игровой практики. Минуты набегали, но тонус тяжело было набрать. Я разговаривал со Станиславом Черчесовым, и он мне сказал: еще ни один футболист, который выходит на 5-10 минут, не смог доказать свою состоятельность.

– Почему вы не завязали со спортом после этого?

– На самом деле посещали меня такие мысли в минуты уныния и отчаяния, но я находил в себе силы, потому что очень люблю футбол.

– Что вы узнали нового о мира или о себе?

– Все, что было на уровне детского футбола, я могу делать и на уровне взрослого. Моя игра в этом сезоне это доказывает. Я доказал самому себе, что я не тряпка, а футболист.