Петраков: «У нас все получилось! «Томь» вернулась в РФПЛ»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился эмоциями от победы над «Кубанью», которая позволила его команде выйти в российскую Премьер-лигу.

«Не хочу разбирать матч, который получился нервным. «Томь» играла с опаской, поскольку ошибка у своих ворот могла лишить нас шансов на победу. Первый тайм получился невразумительным, в перерыве я попросил футболистов идти ва-банк, нам терять было нечего. И у нас все получилось! Мы вернулись!» – заявил Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».