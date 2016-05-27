Ради работы в «Крыльях Советов» Веркаутерен пошел на понижение зарплаты

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал продление контракта с главным тренером самарской команды Франком Веркаутереном.

«Продлили контракт с Франком Веркаутереном еще на год. Руководство клуба и губернатор довольны его работой. Переговоры прошли конструктивно, в течение нескольких дней обговаривали рабочие моменты, выясняли, чего хочет руководство и чего хочет тренер. Сошлись на мнении, что и Веркаутерен, и «Крылья» хотят сделать шаг вперед.

Более того, Франк согласился на адекватную цифру и пошел на понижение зарплаты, теперь он будет получать ее в рублях. Зарплату тренерского штаба мы также перевели на российскую валюту», – сказал Шашков.