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Будущее Бердыева прояснится на следующей неделе

27 мая 2016, 17:01
13

На следующей неделе решится, останется ли Курбан Бердыев на посту главного тренера «Ростова». Об этом сообщил председатель Совета директоров клуба Али Узденов.

– Вы понимаете, что если Бердыев покинет «Ростов», игроки, приходящие под этого тренера, разбегутся?

– Здесь такая ситуация. Весь регион, болельщики, благодарны Курбану Бекиичу за то, что он сделал. Считаю его лучшим тренером российской Премьер-лиги. Он недооценен. Если у него будет серьезное предложение, интересное, будет неправильно с нашей стороны этому препятствовать. Мы должны поддержать его. Но сейчас Курбан Бекиич ведет переговоры с нами, и до их завершения он другие предложения принимать не будет.

– Так когда же эти переговоры завершатся?

– В ближайшее время. Но какого-то числа нет.

– Завтра появится новая информация?

– Думаю, нет. Скорее всего, все прояснится на следующей неделе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (13)
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Pro100Kid
1464358789
Было бы здорово останься он в Ростове и выведи их в ЛЧ
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Вомбат
1464362403
Сам же просил у Бердыева сутки, и вот эти сутки прошли. Теперь значит попросил следующую неделю. А Бердыев согласился. И это правильно. А вдруг деньги найдутся и он останется. Чудеса еще случаются.
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a-rakhmatov
1464363464
Ростовчане, надо найти денег и оставить Бердыева. Следующим чемпионом обязательно будет "Ростов"!!! В противном случае он сделает чемпионом "Спартак"
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kimi2005
1464368644
Очень жаль если уйдет!Было бы интересно посмотреть его с Ростовом в ЛЧ! А в Спартаке делать ему не хрен-пускай они сначала со своими хозяевами разберутся-иначе кто не приди-останутся -тренеришками!
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belarus-gomel
1464373265
определится судьба Ростова!!! а Бердыев без работы не останется!!!
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sargassov
1464382760
Скажем честно, зная всю ситуацию, мало кто из тренеров и игроков остался бы. Даже, всеми памятный, Плетикоса не выдержал. Это так наивно и по детски скандировать человеку "останься", зная, что денег 2-3 месяц он не получает
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