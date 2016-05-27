Будущее Бердыева прояснится на следующей неделе

На следующей неделе решится, останется ли Курбан Бердыев на посту главного тренера «Ростова». Об этом сообщил председатель Совета директоров клуба Али Узденов.

– Вы понимаете, что если Бердыев покинет «Ростов», игроки, приходящие под этого тренера, разбегутся?

– Здесь такая ситуация. Весь регион, болельщики, благодарны Курбану Бекиичу за то, что он сделал. Считаю его лучшим тренером российской Премьер-лиги. Он недооценен. Если у него будет серьезное предложение, интересное, будет неправильно с нашей стороны этому препятствовать. Мы должны поддержать его. Но сейчас Курбан Бекиич ведет переговоры с нами, и до их завершения он другие предложения принимать не будет.

– Так когда же эти переговоры завершатся?

– В ближайшее время. Но какого-то числа нет.

– Завтра появится новая информация?

– Думаю, нет. Скорее всего, все прояснится на следующей неделе.