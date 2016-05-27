Йиранек и Баженов выйдут с первых минут в матче «Томь» – «Кубань»

Стали известны стартовые составы команд на ответный стыковой матч за право участия в российской Премьер-лиге между «Томью» и «Кубанью».

«Томь»: Солосин, Темников, Йиранек, Бендзь, Бордачев, Чуперка, Шарипов, Пугин, Кузнецов,Баженов, Саная.

Запасные: Криворучко, Джиоев, Черевко, Баляйкин, Башкиров, Голышев, Погребняк.

«Кубань»: Беленов, Зотов, Армаш, Лобкарев, Шандао, Бугаев, Аподи, Сантана, Якуба, Манолев, Майрович.

Запасные: Стажила, Клещенко, Концедалов, Георгиевский, Каретник, Коновалов, Букур.