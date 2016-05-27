Глушаков: «Было бы приятно, если бы чемпионом стал «Ростов»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что в прошедшем сезоне болел за «Ростов», который занял в итоге второе место в турнирной таблице.

«Конечно, для меня было бы приятно, если бы чемпионом стал «Ростов». Команда играла очень организованно, дома «прибила» всех лидеров. Нет проблемы в том, что никого из команды не вызвали в сборную. К примеру, Сослан Джанаев отнесся к этому с понимаем и сказал, что будет ждать своего шанса.

Вообще после чемпионата Джанаев выглядел счастливым. Мы сказали ему, что чемпионом он станет в следующем году.

Болельщики этого заждались. У них будет возможность съездить за командой в Европу, погулять там, развеяться. Не считаю, что мы попали в этот турнир чудом», – сказал Глушаков.