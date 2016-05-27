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Джанаев: «Осадок от невызова в сборную остался»

27 мая 2016, 11:15
9

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев признался, что до последнего момента верил в свой вызов в сборную России для участия в Евро-2016 во Франции.

– Сборная в Швейцарии, а вы – дома. Обидно?

– Обидно, наверное, было бы Широкову не попасть в сборную – после стольких лет выступлений в ней. Конечно, осадок есть. Все-таки «Ростов» неплохой сезон провел, занял высокое место. Не скрою, надеялся, что обратят внимание. Но как получилось, так получилось. Будем работать дальше, доказывать свою состоятельность.

– По ходу сезона просматривали списки приглашенных?

– Не особо. Я был сконцентрирован на результатах «Ростова». Не было такого, чтобы сидел и ждал вызова в сборную. Для меня важнее было выйти на стабильно высокий уровень.

– Но в глубине-то души надежда на вызов теплилась?

– Скажем так, по окончании сезона был в режиме ожидания.

– С тренерами сборной хотя бы раз общались? Может, с Балахниным?

– Со мной никто не общался.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Ростов Джанаев Сослан
Комментарии (9)
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vgarakh
1464338455
Достоин сборной, но ,как всегда вмешалась политика.
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Андрей Ермошин
1464340285
На данный момент по стабильности выступления Джанаев на первом месте, но любимчики Слуцкого всегда будут впереди. О времена, о нравы!
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каа
1464340947
Сослан всегда был хорошим вратарем...но до уровня сборной откровенно не дотягивает ... С Бердыевской схемой обороны роль кипера минимальна ...потому нельзя сказать что он был лучшим в сезоне ...хоть и пропустил меньше всех ... Оборона Ростова да...она была лучшей...но не отдельно каждый игрок обороны... Вызванные в сборную вратари не менее мастеровитее Сослана но с большим опытом международных игр, что и сыграло ключевую роль в выборе тренеров...
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policepnz
1464349734
Если только мячи коняфееву подавать))
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sargassov
1464503608
Джанаев имеет неплохие шансы, учитывая нестабильность всех без исключения российских вратарей, но это в том случае, если Ростов продолжит играть в зоне 2-5 места
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