Джанаев: «Осадок от невызова в сборную остался»

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев признался, что до последнего момента верил в свой вызов в сборную России для участия в Евро-2016 во Франции.

– Сборная в Швейцарии, а вы – дома. Обидно?

– Обидно, наверное, было бы Широкову не попасть в сборную – после стольких лет выступлений в ней. Конечно, осадок есть. Все-таки «Ростов» неплохой сезон провел, занял высокое место. Не скрою, надеялся, что обратят внимание. Но как получилось, так получилось. Будем работать дальше, доказывать свою состоятельность.

– По ходу сезона просматривали списки приглашенных?

– Не особо. Я был сконцентрирован на результатах «Ростова». Не было такого, чтобы сидел и ждал вызова в сборную. Для меня важнее было выйти на стабильно высокий уровень.

– Но в глубине-то души надежда на вызов теплилась?

– Скажем так, по окончании сезона был в режиме ожидания.

– С тренерами сборной хотя бы раз общались? Может, с Балахниным?

– Со мной никто не общался.