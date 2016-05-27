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    Балахнин: «Надеюсь, что совсем уж катастрофы с полями во Франции не будет»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал о проблемах с газоном на тренировочной базе сборной России под Парижем в городке Круасси-сюр-Сен, куда команда отправится 6 июня.

    – Наша последняя поездка туда нам очень не понравилась. Мы не то чтобы подняли шум, но высказали свое недовольство как принимающей стороне, так и инспекторам УЕФА, которые ездили с нами. Речь шла про качество поля.

    Но для начала расскажу предысторию. Впервые Леонид Слуцкий приезжал смотреть тренировочную базу еще в декабре, после жеребьевки Евро-2016. Потом наша делегация приехала в первых числах марта. Нам сказали выбрать одно поле – его по правилам предоставляет УЕФА. Сделать второе можно было только за счет РФС. Мы приняли решение, что второе поле тоже нужно, так комфортнее, мало ли что с первым случится. В общем, дали добро. Нам сказали: «С завтрашнего дня начинаем делать!»

    В принципе, трех месяцев должно хватить, чтобы подготовить газон. Нас заверили, что все будет сделано. Приезжаем через месяц, в апреле. Смотрим – появились первые ростки, сделан новый дренаж. Вроде все идет нормально. А приезжаем еще через месяц – то же самое! Мы начали возмущаться. Правда, организаторы ссылались на объективные причины – плохую погоду, заморозки. Факт в том, что увиденное нас не устроило. Сейчас нам еженедельно, а то и два раза в неделю высылают фотографии. Появились вроде бы обнадеживающие визуальные признаки. Но, естественно, надо смотреть «вживую». Надеюсь, что совсем уж катастрофы не будет. Мне кажется, можно будет рассуждать категориями «не очень хорошее».

    – Исключаете вероятность того, что вот вы приехали, ужаснулись и говорите: «Все, мы здесь тренироваться отказываемся!"? Такое вообще возможно?

    – Нет. Это никому не выгодно и никому не надо. Будет тогда большой скандал. Есть вещи, которые гарантированы УЕФА. Таких случаев еще не бывало.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2016 09:55
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